Uma das razões do "chumbo" do O.E.-2022 foi a recusa de António Costa em eliminar o fator de sustentabilidade. Segundo os comentadores com acesso aos media o fator é indispensável para garantir a sustentabilidade da Segurança Social, e António Costa fez bem em não ceder à esquerda.Por ignorância, os mesmos comentadores esquecem-se de dizer que o atual fator de sustentabilidade nada tem a ver com o de Vieira da Silva do governo PS de 2007.