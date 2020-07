Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 05.07.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 05.07.2020 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Será enviada uma notificação para o seu telemóvel. Aceite a transacção na sua aplicação MB WAY. ok » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

As aptidões, competências e qualificações necessárias mudam com o tempo e com a evolução do mercado de trabalho. Os últimos dados nestes temas não são uma leitura agradável. Na Europa, mais de 20% dos adultos têm apenas um nível básico de literacia, mais de 70% das empresas dizem que a falta de competências prejudica a sua atividade e uma em quatro PME reporta dificuldades para encontrar pessoal ...