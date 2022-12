Nestes dias em que se joga, no Qatar, o Campeonato Mundial vale a pena lembrar que o futebol se rege pelos prin- cípios da física, isto é, que a bola segue sempre uma trajectória determinada pelas leis de Newton, propostas no século XVII, quando ainda não existia o desporto-rei. O movimento do esférico explica-se basicamente recorrendo à "Segunda Lei" de Newton, que relaciona força, massa e aceleração, embora haja complicações adicionais devidas à possibilidade de rotação da bola.









