Ronaldo acha que pode fazer tudo? Sim. Acha que percebe mais de futebol do que qualquer treinador? Imagino que sim. Pôs ‘o carro à frente dos bois’ ao mostrar a sua vontade (e esta ter sido tornada pública) de sair do Manchester United? Sem dúvida.



Mas Cristiano é um jogador ímpar, uma lenda do futebol e não pode ser sujeito a uma humilhação tão grande como aquela pela qual está a passar no seu clube, às mão de um treinador castigador que não sabe quando parar.









