Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 05.04.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 05.04.2020 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Será enviada uma notificação para o seu telemóvel. Aceite a transacção na sua aplicação MB WAY. ok » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Os laboratórios do Estado, as unidades de I&D e os laboratórios associados devem dar resposta às necessidades do País. São a sua linha de defesa. Sempre defendemos que o investimento em Ciência deve ser visto como uma matéria geoestratégica e de importância nacional crucial. E também foi por isso que sempre dissemos que uma despesa pública de 0,6% do PIB é manifestamente insuficiente.Num momento como ...