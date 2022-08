As datas gostam de exibir coincidências que nos põem a refletir: ontem, a Ucrânia assinalou os 31 anos de independência, mas também os 180 dias de guerra. É um murro no estômago para quem achava que a Rússia se ia retirar o quanto antes.



Seis meses depois, o que vemos? Um país dilacerado, com perdas incalculáveis, ainda que com garantias de resgates financeiros, apoio bélico e um futuro europeu que não se sabe quando chegará.









Ver comentários