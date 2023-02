Num momento em que se fala de eventuais eleições legislativas antecipadas no rescaldo das eleições europeias deste ano, achei interessante comparar alguns resultados do Barómetro CM-Intercampus deste mês de Fevereiro com a vaga de há cerca de um ano, quando ainda estávamos a três meses das eleições legislativas de 2022, ou seja, em Novembro de 2021.









Ver comentários