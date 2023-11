Revi há poucos dias um episódio da terceira temporada da notável série ‘Seinfeld’ (está na Netflix) que me fez lembrar o paradoxo que hoje vivemos. Desempregado e à beira de perder o subsídio que o tem sustentado, o inefável George Costanza (Jason Alexander) desdobra-se em esquemas para manter e estender o apoio financeiro, incluindo aceitar sair com a filha sisuda da chefe do centro de emprego.









Ver comentários