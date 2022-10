Dedico este singelo texto ao meu avô Fernando, que desapareceu agora com uns admiráveis 94 anos. Do muito que me ensinou, houve um princípio que retenho e me acompanha: até há poucas semanas, despendia diariamente alguns minutos do seu dia, desde que o conheci, a ler o jornal (sempre o CM).



Fizesse chuva ou sol, ir ao quiosque de Sete Rios para saber as boas-novas em papel era tão elementar quanto tomar os comprimidos da manhã.









Ver comentários