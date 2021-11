Um dia depois do Conselho de Estado, marcado pelo percalço da ‘batidela’ em marcha-atrás, o Presidente da República mudou a direção, pôs o pé no acelerador e desfez as dúvidas: 30 de janeiro é a data das eleições, numa gestão de calendário mais a pensar, aparentemente, na pausa natalícia, do que no rebuliço dos partidos à direita.