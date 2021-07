A mesa está posta

No Museu do Prado, em Madrid, duas impressionantes pinturas de Rubens (1636) e Goya (cerca de 1820) mostram Saturno a devorar os seus filhos, evento das mitologias grega e romana ilustrativo do medo do deus em ser destronado pelos descendentes. Mas Cronos (Saturno para Roma), que havia castrado o pai, acabou mesmo batido pelo seu filho Zeus (Júpiter), que fora escondido e salvo à nascença. Vivemos no Portugal em que Saturno (o Governo) vai devorando os seus filhos (cidadãos e funcionários públicos). Os combustíveis e a energia continuam a preços do País rico que não somos. Após anos de abandono, as freguesias são agora estaleiros de obras porque as eleições estão aí à porta. Classes profissionais como as da saúde e forças armadas, que tanto têm dado a Saturno e seus filhos nesta pandemia, continuarão pobres e esquecidas. Os elementos das forças de segurança ainda esta semana sofreram mais uma dentada, de Saturno, nas suas legítimas ambições e dignidade. O mito não se reescreve. Saturno, que chegou ao poder após luta com pai e irmãos, foi ironicamente expulso do céu pelo filho Júpiter. Ou o nosso Governo arrepia o caminho, ou acaba devorado num longo menu de degustação. E em alguns ministérios o festim já começou.