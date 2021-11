A pedido do CM, e com a colaboração da APODEMO, a INTERCAMPUS produziu um relatório de avaliação das sondagens pré-eleitorais das últimas Autárquicas, face às múltiplas notícias que indiciavam erros graves, sobretudo tendo em atenção o ocorrido no concelho de Lisboa.A maioria das sondagens publicadas (com trabalhos de campo mais recentes nos últimos dois meses) produziram resultados perfeitamente compatíveis com o resultado da eleição – incluindo as de Lisboa.