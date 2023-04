A prancha que nos salvou a todos

Há quem acuse os jornalistas de se centrarem na tragédia, no escândalo, nas polémicas, na desordem pessimista. Estes são critérios noticiosos poderosos, mas também o são a esperança, a proximidade, o heroísmo à prova de probabilidades, o final feliz, quando já poucos contam com ele. Na tarde de domingo, Érica, uma jovem guerreira de 17 anos, foi encontrada com vida, ainda que naturalmente debilitada, em cima da prancha de stand up paddle que a ajudou a resistir ao frio, ao negrume da noite, às correntes implacáveis, à água salgada.









Ver comentários