O Serviço Nacional de Saúde (SNS) é vital para a saúde dos portugueses como mostrou a Covid-19. No Relatório do Orçamento do Estado para 2022 (OE-2022), o Governo afirma "renovar o compromisso com o SNS", comprometendo-se com a "redução sustentada da dívida" deste serviço; em fazer a "aposta no reforço dos recursos";