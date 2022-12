Desta vez foi a TAP, com as costas largas pelo sorvedouro de dinheiros públicos que é, ávida de frotas de BMW para gestores e agora “capaz” de negociar 500 mil euros para a saída de Alexandra Reis, quando a própria queria levar três vezes mais para ir para um cadeirão de luxo no Governo.



Os ministros da tutela encolheram os ombros, o primeiro-ministro diz que nada sabia e o Presidente da República foi apanhado na curva, uma e outra vez.









