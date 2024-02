As últimas semanas das Forças de Segurança têm sido preenchidas, pela mais que reconhecida e justa luta, em torno da paridade de tratamento em relação a outras polícias.



Estes profissionais, de forma profissional, ponderada, com sentido de missão e gratidão para com todos os portugueses têm, de forma elevada, reclamado por tão-somente um tratamento igual ou, se assim o preferirem, que os políticos cumpram e honrem a Constituição da República Portuguesa, porque esta é o garante da Democracia.









