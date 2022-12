"Abram as portas", exigiu aos Agentes de Autoridade, repetidamente, o Ilustre Presidente da Assembleia da República. Ainda que já estivessem abertas. "Abram as portas", exigiu o Ilustre Presidente da Assembleia da República.



Só que ninguém estava lá, a querer entrar. “Abram as portas” ao respeito por quem representam e à democracia e ética, tão fundamentais para a criação de uma sociedade justa, que respeita a importância e singularidade de todos e de cada um.









