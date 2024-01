Com as eleições a aproximarem-se, os líderes partidários aspiram ao cargo de primeiro-ministro, mas a falta de compromissos sérios por parte dos líderes políticos para atender às reivindicações dos oficiais de justiça é alarmante. As greves, que já se estendem por mais de um ano, não são apenas sinal de insatisfação, mas também um alerta para o perigo iminente de desmoronamento do sistema de justiça.









