Esta semana, o tal Governo que se diz em gestão convocou as estruturas representantes dos profissionais das Forças de Segurança para, uma vez mais, acenar com um novo regulamento de prestação de serviços remunerados, ou seja, serviço feito nas horas de descanso dos polícias e pago por privados.Insiste o tal Governo de gestão em fazer festas com o dinheiro dos outros.









