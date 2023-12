"Quem esperou 50 anos, pode esperar mais três meses." As palavras proferidas, na terça-feira, pelo demissionário António Costa soam quase a ironia mas espelham bem o gigantesco desafio, com mais recuos do que avanços, que o megaprojeto do novo aeroporto de Lisboa comporta. Assim que se soube que a Comissão Técnica Independente deu o favoritismo a Alcochete, lá vieram (e bem!









Ver comentários