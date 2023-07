Tive a honra de participar no último Congresso do Centro Materno Infantil do Norte, CMIN Summit 2023, um dos maiores encontros de Saúde Materno Infantil do país. Aproveito este espaço para felicitar todos os médicos, e restantes profissionais, pelo trabalho e dedicação inexcedíveis em prol de cuidados de saúde de qualidade para as crianças e suas mães.









