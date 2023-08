A meio de Agosto os canais generalistas continuam a perder espectadores - na semana passada os canais generalistas em conjunto tiveram 39% de share, enquanto que o cabo e as plataformas de streaming somaram 61%. O canal generalista mais visto foi a SIC, com 14% de share, seguido da TVI com 13,1% e a RTP1 com 9,9 e a RTP2 com 1%.









