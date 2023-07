Não são só os Sindicatos do setor, os Conselhos Superiores das diversas magistraturas, a Procuradoria-Geral da República, os Órgãos de Gestão das Comarcas, os Advogados e o cidadão que se queixam da falta de funcionários judiciais. O relatório da Comissão Europeia de dia 5 deste mês sobre o Estado de Direito relativo a Portugal, para além das chamadas de atenção para a questão do combate à corrupção, refere também que subsistem desafios no que diz respeito à afetação de recursos humanos adequados ao sistema judicial.









