Faz hoje um ano que as tropas russas atravessaram a fronteira da Ucrânia, esperando marchar rapidamente até Kiev. A heroica resistência ucraniana frustrou-lhes as intenções.



O firme apoio ocidental ao governo ucraniano contrariou as expectativas de Vladimir Putin, habituado a que as suas sucessivas violações do direito internacional passem impunes.









