Está para se ver se os portugueses estão mesmo cansados deste Governo. A pandemia paralisou o jogo político e as alternativas estiveram mais entretidas a olhar para o umbigo do que a apresentar uma outra visão para o País. Entretanto, lançaram-se os dados: Costa dramatizou o discurso e avançou com a chantagem de que sai se não tiver maioria.