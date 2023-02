A viagem de Zelensky à Europa tornou consensual que a defesa do modelo democrático se está a fazer à custa do sangue dos ucranianos.



Mas ele veio pedir mais armas. E há quem ache que não lhas podemos dar, para não enfurecer Putin. O que me faz lembrar de os pacifistas dizerem “é melhor ser vermelho do que morto”, para impedir que a NATO instalasse mísseis Pershing II na Europa, equilibrando os SS20 Soviéticos já instalados do lado de lá.









