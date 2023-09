O Ministro da Administração Interna disse que o primeiro desafio da Direção da PSP será a transferência de competências do SEF para a PSP.



Interessante referência, uma vez que os aeroportos têm tido um aumento de passageiros e as divisões de segurança aeroportuária da PSP estão “recheadas” de problemas há muito, e ainda assim, avançou o governo com uma reestruturação descurando as debilidades na PSP.









