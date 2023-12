Ricardo Araújo Pereira e o seu ‘Isto É Gozar Com Quem Trabalha’ ocuparam de novo o primeiro lugar de audiências na semana passada. No segundo lugar ficou o ‘Jornal da Noite’ de Domingo, da SIC, com Marques Mendes, seguido pelo ‘Big Brother’, por ‘Hell’s Kitchen’ e, finalmente, por ‘O Preço Certo’ (que liderou na semana anterior).









