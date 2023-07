Chegou o filme mais aguardado do ano, ‘Oppenheimer’, realizado pelo britânico Christopher Nolan (o autor da Trilogia do ‘Batman’ e de ‘Interstellar’), com Cillian Murphy, Matt Damon e Kenneth Branagh no elenco. O filme narra a história do grande físico norte-americano Julius Robert Oppenheimer, o director científico do projecto Manhattan para construção das primeiras bombas atómicas.









