Mais do que a detenção dos seus peões e, até mesmo, dos cabecilhas, que continuam sempre a conseguir mandar e arrecadar a partir das cadeias, o que de facto tem maior impacto negativo nas redes criminosas é o ataque aos seus cofres. Ativos como empresas, bens, imóveis e naturalmente as contas bancárias, tudo onde apliquem e ‘lavem’ os lucros do crime.









