Atlas do corpo humano

A PSP é um Corpo Completo de Polícia (CCP), com cabeça tronco e membros. Estende o braço para ajudar, usa as pernas para ir ao encontro de quem precisa e a cabeça para encontrar a melhor resposta para todos os desafios com que se depara. Mas, como qualquer corpo completo, também erra… e isso faz de nós humanos! E faz-nos manter os pés assentes no chão, sem deslumbrar!E como Polícia Integral (CCP) não reclamamos nem desprezamos competências e funções. É tão digno e importante remover a viatura que impede o acesso à habitação, ou salvar um animal, como combater os fenómenos mais complexos de criminalidade organizada, tal como também o fazemos, nomeadamente em Inquéritos reportados a redes organizadas de criminalidade transfronteiriça.