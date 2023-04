Esta semana fomos surpreendidos com a atualização dos valores das reformas e pensões pagas pela Segurança Social e pela Caixa Geral de Aposentações. O governo fez bem em corrigir a mão emendando o erro e cumprindo a lei. No dia 1 de abril, António Costa (não sabemos se o primeiro-ministro ou o secretário-geral do PS), pediu aos sindicatos que lutassem por maiores salários.









Ver comentários