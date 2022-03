A mudança para acelerar o fim da guerra na Ucrânia deve estar, já cantavam os Scorpions para celebrar a glasnost de Gorbatchov, na balalaica russa e não na guitarra da NATO ou na bússola com bolhas de ar da UE. A deriva imperialista de Putin, que já matou milhares de soldados russos das regiões rurais, terminará quando as suas principais cidades sentirem os efeitos do isolamento económico.