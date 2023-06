Benfica fez explodir audiências da CMTV

Pela primeira vez um canal de cabo tem três programas no ranking dos 10 mais vistos da semana, em termos absolutos, e a honra cabe à CMTV, com as emissões dedicadas à jornada final da Liga Portugal. Na semana passada, o programa que no global registou maior audiência foi a emissão especial de fim de temporada do ‘Isto É Gozar Com Quem Trabalha’, que teve cerca de 1,2 milhões de espectadores, mas logo atrás ficou a emissão da CMTV que seguiu os jogos do Benfica-Santa Clara e Porto - Vitória de Guimarães, e que obteve mais de um milhão de espectadores, algo de inédito num programa de um canal de cabo.









Ver comentários