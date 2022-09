Na semana passada, a TVI aproximou-se da SIC e reduziu a diferença de 3,1% em termos de share, para apenas 0,4%. O bom resultado da TVI foi obtido graças ao regresso do ‘Big Brother’ e à transmissão do jogo da Liga dos Campeões entre o Atlético de Madrid e o FC Porto, que foi, aliás, o programa mais visto da semana com 1,25 milhões de espectadores.









Ver comentários