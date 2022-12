Na primeira semana pós-Mundial, as audiências começaram a voltar ao normal. A RTP 1 desceu para um share médio semanal de 11,1%, a SIC subiu para 16,7%, e a TVI também subiu para 15,5%.



Os canais generalistas no seu conjunto só foram vistos por 45,5% dos espectadores, enquanto o cabo, com 39,3%, e os canais de streaming, com 15,2%, tiveram em conjunto 54,5%.









