Mesmo com a polémica sobre violência doméstica, a propósito do comportamento de Bruno Carvalho, o ‘Big Brother Famosos’ continua a ser o programa mais visto e a sua emissão com maior audiência da semana passada alcançou praticamente 1,6 milhões de espectadores e liderou o ranking dessa semana.Aliás, o ‘Big Brother’ ocupou os três primeiros lugares dos programas mais vistos da semana passada.