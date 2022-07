Há textos tristes que não falam de mortes. Expressam vida impensável. Futebol feminino na janela de José António Saraiva não só deveria estar permanentemente fechado como também é algo parido fora do baralho da realidade, quiçá científica, dali tudo é possível. A bola profissional nos pés das mulheres resume-se à rotineira política do género e a uma espécie de ir contra as leis do universo e da vidinha.









Ver comentários