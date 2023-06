No dia 6 de Junho rebentou a barragem de Kakhovka , que retém as águas do rio Dniepre, causando uma grande catástrofe ecológica. O reservatório de 18 quilómetros cúbicos de água (para comparação, o de Castelo de Bode tem um quilómetro cúbico) extravasou para as margens a jusante, enquanto secavam os terrenos a montante, onde fica a central nuclear de Zaporíjia (desactivada há alguns meses, mas a necessitar de contínua refrigeração).









Ver comentários