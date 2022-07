Definitivamente o Verão começou e muitas crianças já estão de férias, como mostram as subidas registadas nos canais infantis do cabo na semana que passou. Outro fenómeno típico desta época do ano é a subida de audiência da RTP2 graças ao ciclismo, neste caso a sempre disputada Volta a França. E, claro, a audiência do conjunto dos canais de cabo e plataformas de streaming também subiu na semana passada e ultrapassou os 56%, voltando a reduzir a audiência conseguida pelos generalistas.









