José Sócrates continua a fazer vida de rico. Viaja para o Brasil, frequenta um doutoramento, pavoneia-se nos melhores restaurantes de S. Paulo. No doutoramento, Sócrates repete no Brasil o modelo de vida que tinha em Paris, quando fez o mestrado. Como Sócrates não tem rendimentos compatíveis com tanto fausto e ostentação, devemos questionar quem e porquê sustenta os luxos do ex-primeiro-ministro.









