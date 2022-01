A falta de condições da prisão de Westville, na África do Sul, levou a advogada de João Rendeiro a escrever ao secretário-geral das Nações Unidas. June Marks fez bem: as injustiças devem ser denunciadas. Mas agora António Guterres deve ficar preocupado: se todos os advogados do mundo seguirem o exemplo da sul-africana, o seu gabinete será inundado com denúncias sobre más condições nas prisões - a começar pelas portuguesas.