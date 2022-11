Foi recentemente notícia que existem neste momento redes a vender vagas para agendamento no SEF, as quais não estão acessíveis aos Advogados que trabalham nesta área.



Efetivamente, há duas semanas o SEF anunciou no Facebook a criação de 15 184 vagas para agendamento, a marcar pelo telefone. O problema é que as chamadas nunca foram atendidas, mesmo quando foram feitas 10 mil, 12 mil, 26 mil e até 50 mil chamadas.









