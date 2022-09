Um dia depois de ter dito não poder “deixar de sentir o peso da História”, o rei Carlos III do Reino Unido foi filmado num momento caricato, quando assinava o livro de visitas da residência oficial do Governo da Irlanda do Norte.



“Não suporto isto! Acontece sempre!”, ripostou, irritado com a tinta da caneta que lhe manchou um dedo e depois de mostrar dúvidas sobre o dia em que estava.









