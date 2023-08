A Santa Casa da Misericórdia de Lisboa (SCML) é uma instituição tradicionalmente rica. Em 2019, segundo o Observador, essa riqueza traduzia-se em resultados líquidos de €650 milhões, lucros de €37,5 milhões e depósitos bancários de €200 milhões (e mais de 600 imóveis). Mas quatro anos depois temos a SCML a informar as federações desportivas de que está a rever o plano de apoios para 2024 devido à “conjuntura económico-social”, com prejuízos acumulados de €72,1 milhões em 2020 e 2021 e com as contas de 2021 e 2022 por homologar porque a ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social pediu uma auditoria aos números apresentados pelo ex-provedor Edmundo Martinho, cujo mandato ficou marcado por decisões polémicas como o resgate financeiro do Hospital da Cruz Vermelha, opções economicamente desastrosas como a internacionalização dos jogos e pela nomeação de vários dirigentes com ligações familiares e políticas ao PS.









Ver comentários