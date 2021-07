O SNCC, sufragando o posicionamento sobre a necessidade de repensar a estrutura da Polícia de Segurança Pública, atualizando-a, ainda assim entende que o principal enfoque deve passar pela valorização e dignificação dos seus elementos, mas também por uma clarificação das carreiras.Nenhuma casa se suporta só com o telhado, só com a valorização e melhoramento deste (onde até já sobram telhas), esquecendo as suas bases, as suas verdadeiras fundações e o que, de facto, é essencial e identitário.