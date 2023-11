Foi notícia esta semana a descoberta da galáxia ceers-2112, semelhante à Via Láctea e que já existia quando o Universo tinha apenas dois mil milhões de anos, apenas 15% do seu tempo de existência!



A astrofísica e a astronomia, sendo dos ramos da ciência que mais capacidade têm de maravilhar o ser humano, são, no entanto, uma das áreas da ciência cuja motivação é o avanço do conhecimento sem qualquer valor de aplicação imediata, ou, como se diz na novilíngua, conhecimento sem valor económico imediato.









