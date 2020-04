Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 12.04.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Até há dias, poucos além de jornalistas arriscariam atirar para o ar o nome do ministro da Economia. Pedro Siza Vieira tem nome orelhudo mas desde que chegou ao Executivo pouco ou nada tem dado nas vistas. Se foi falado, foi pelas polémicas. E nada melhor que a imagem usada por Daniel Bessa em 2016 para lembrar o que tem sido a pasta: "O lugar do morto em Portugal é o de ministro da Economia."Siza Vieira arriscava ser o pendura no lugar do morto de um ...