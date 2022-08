A maior parque solar flutuante da Europa numa albufeira de barragem foi inaugurado a 15 de Julho no Alqueva. Os 12 mil painéis solares que o constituem ocupam quatro hectares, o que, parecendo muito, não representa mais do que 0,02% da área líquida total do Alqueva. Há, portanto, espaço para mais. A EDP, que construiu este parque, está já a planear construir outro 15 vezes maior, que deve estar pronto em 2025.









