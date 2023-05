Independentemente da irresponsabilidade (e da limpeza em curso) da intervenção do SIS no caso do portátil do ex-adjunto do ministro Galamba, a grande vergonha para todos eles é ter havido um gabinete gabarolas do Governo que veio bufar ter chamado a ‘secreta’ (mas pouco), enterrando-os a todos no lamaçal que este caso destapou.









